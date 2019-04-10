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ЦВК сформувала склад 199 ОВК

Новини » Вибори 2019    10.04.2019 - 17:04
ЦВК сформувала склад 199 ОВК
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

На 10 квітня ЦВК зареєструвала 2360 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 18 іноземних держав

Центральна виборча комісія (ЦВК) сформувала склад 199 окружних виборчих комісій для організації підготовки і проведення повторного голосування у другому турі виборів 2019. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Повідомляється також, що станом на 10 квітня 2019 року комісія зареєструвала 2360 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 18 іноземних держав на виборах 2019.

"Розглянувши подання кандидатів на пост президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року, щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України та додані до них документи, ЦВК сформувала склад 199 окружних виборчих комісій", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 10 квітня місце голосування на виборах 2019 змінили 80 тис. 197 українців, про що свідчать дані, зазначені на офіційному сайті Державного реєстру виборців України.

Як писало РБК-Україна раніше, про проведення другого туру виборів президента ЦВК офіційно оголосила 7 квітня - з тих пір українці можуть змінити місце голосування.

Додамо, Комітет виборців України (КВУ) закликав виборців не зволікати зі зміною місця голосування перед другим туром виборів, який повинен відбутися 21 квітня.

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