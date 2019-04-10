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Місце голосування вже змінили понад 80 тис. виборців

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 14:34
Місце голосування вже змінили понад 80 тис. виборців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У першому турі місце голосування змінили 300 тис. людей

Станом на 10 квітня місце голосування на виборах 2019 змінили 80 тис. 197 українців. Такі дані вказані на офіційному сайті Державного реєстру виборців України

Зазначимо, про проведення другого туру виборів президента ЦВК офіційно оголосила 7 квітня - відтоді українці можуть змінити місце голосування. 

Так, 7 квітня цим правом скористалися 9 тис. людей, 8 квітня - майже 38 тис. людей, а 9 квітня - понад 33 тис. українців. 

Зазначається, що найбільше виборців змінили місце голосування на Київ - 14 235, Київську область - 8373, у Харківську область - 6856, Одеську область - 5285. Окрім того, 1558 жителів окупованого Криму змінили місце голосування.

РБК-Україна писало, що Комітет виборців України (КВУ) закликав виборців не зволікати зі зміною місця голосування перед другим туром виборів, який має відбутися 21 квітня. У КВУ нагадали, що змінити місце голосування можна лише до 15 квітня. Звернення подається не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування на відповідних виборах.

Перед першим туром понад 300 тис. громадян змінили місце голосування. Тоді виборці мали три місяці для подання відповідних заяв. Перед другим туром у виборців є лише тиждень.

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