ЦВК дозволила спостерігати за виборами 84 громадським організаціям

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, на засіданні комісія зареєструвала 16 міжнародних спостерігачів

Станом на 25 січня Центральна виборча комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів 84 громадським організаціям на виборах президента України. Про це повідомили у ЦВК, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, ЦВК надала дозволи для спостереження ще 26 громадським об'єднанням. Зокрема, таким об’єднанням як громадська організація "Контроль за виборами" та "Національний комітет по боротьбі з корупцією".

Окрім того, на засіданні комісія відмовила окремим громадським організаціям мати спостерігачів на виборах.

"Розглянувши клопотання, відмовила громадським організаціям "Військово-патріотичне об’єднання учасників бойових дій "Сармат" та "Смарт Україна" у наданні дозволу мати офіційних спостерігачів на чергових виборах президента, оскільки питання спостереження за виборчим процесом не належить до статутної діяльності організацій", - йдеться у постанові.

Окрім того, під час засідання у п’ятницю 25 січня комісія ухвалила рішення зареєструвати 16 міжнародних спостерігачів. Зокрема, 7 спостерігачів від міжнародної організації "Демократичний інститут міжнародних відносин" та 9 - від Німеччини.

Нагадаємо, Центрвиборчком відмовив ще трьом особам у реєстрації кандидатами на пост президента на виборах-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на п'ятницю комісія зареєструвала кандидатами в президенти 19 осіб.

Додамо, 23 січня повідомлялося, що документи про участь у виборах президента в ЦВК подали 30 осіб.