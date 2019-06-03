ЦВК дозволила спостерігати за виборами 135 громадським організаціям

Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл 135 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрвиборчкому.

Як повідомляється, в понеділок, 3 червня, комісія розглянула відповідні клопотання та надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Раду.

Нагадаємо, ЦВК затвердила розподіл коштів державного бюджету, виділених на проведення позачергових виборів до Верховної ради. Таким чином, розподіл коштів затверджено на загальну суму 1 млрд 949 млн 620 тис. гривень.

Крім того, Центрвиборчком на черговому засіданні зареєстрував вже понад 20 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори в Раду. Комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня.

Відзначимо, 16 квітня ЦВК зареєстрував першого кандидата на виборах Ради. Це кандидат Володимир Пригладь.

РБК-Україна повідомляло, що голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.