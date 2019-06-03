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ЦВК затвердила майже 2 млрд гривень бюджету на вибори до Ради

Новини » Вибори 2019    03.06.2019 - 18:02
ЦВК затвердила майже 2 млрд гривень бюджету на вибори до Ради
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, на дільничні виборчі комісії розподілено понад 1,2 млрд гривень

Центральна виборча комісія затвердила розподіл коштів державного бюджету, виділених на проведення позачергових виборів до Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Так, розподіл коштів затверджено на загальну суму 1 млрд 949 млн 620 тис. гривень.

"ЦВК  затвердила розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, на загальну суму 1 млрд 949 млн 620 тис. гривень", - сказано у повідомленні.

При цьому видатки ЦВК складають 406 млн 802 тис. 43 гривні. На окружні виборчі комісії розподілено 51 млн 172 тис. 292 гривні, на дільничні виборчі комісії - 1 млрд 220 млн 431 тис. 103 гривні.

Крім того, розподілом передбачено резерв коштів, який складає 271 млн 214 тис. 562 гривні.

Центрвиборчком затвердив і середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення позачергових виборів до парламенту.

Нагадаємо, 31 травня ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій (ОВК) на виборах Ради, запланованих на 21 липня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, комісія на своєму черговому засіданні зареєструвала вже понад 20 кандидатів у народні депутати на виборах до ВР.

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