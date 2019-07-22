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У ЦВК розповіли, коли зможуть оголосити результати виборів

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 19:58
У ЦВК розповіли, коли зможуть оголосити результати виборів
Фото: Євген Радченко (РБК-Україна)

ЦВК оголосить результати протягом 15 днів з дня голосування

Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

За його словами, поки що складно прогнозувати зможе ЦВК встановити результат раніше, ніж за 15 днів. Втім, Він запевнив, що Центральна виборча комісія оголосить про підсумки голосування в термін, відведений законом.

"У ЦВК є 15 днів. У межах цього строку ЦВК встановить результат. На сьогодні ні один паперовий протокол до Центральної виборчої комісії не надходив. (Очікується завтра - ред.) в кращому випадку", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала понад 75% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. За партію "Слуга народу" проголосували 42.77% виборців, за "Опозиційну платформу - За життя" - 12.09% виборців, а за партію "Європейська солідарність" - 8.35% виборців. Четверте місце посідає партія "Батьківщина", за яку проголосували 8.08% виборців. Закриває п'ятірку партія "Голос"(6.12%).

Крім того, народні депутати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють у новий склад Верховної ради після позачергових парламентських виборів. Політпартія "Опозиційний блок", в якій Михайло Добкін перебуває на 15-му місці в партійному списку не проходить 5% бар'єр.

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