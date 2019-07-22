В ЦИК рассказали, когда смогут объявить результаты выборов

Фото: Евгений Радченко (РБК-Украина)

ЦИК объявит результаты в течение 15 дней со дня голосования

Центральная избирательная комиссия объявит окончательные результаты внеочередных парламентских выборов в течение 15 дней со дня голосования. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, пока сложно прогнозировать сможет ЦИК установить результат ранее, чем за 15 дней. Впрочем, Радченко заверил, что Центральная избирательная комиссия объявит об итогах голосования в срок, отведено законом.

"У ЦИК есть 15 дней. В пределах этого срока ЦИК установит результат. На сегодня ни один бумажный протокол к Центральной избирательной комиссии не поступал. (Ожидается завтра - ред.) в лучшем случае", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала более 75% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. За партию "Слуга народа" проголосовали 42.77% избирателей, за "Оппозиционную платформу- За жизнь" - 12.09% избирателей, а за партию "Европейская солидарность" - 8.35% избирателей. Четвертое место занимает партия "Батькивщина", за которую проголосовали 8.08% избирателей. Пятерку закрывает партия "Голос"(6.12%).

Кроме того, народные депутаты Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной рады после внеочередных парламентских выборов. Политпартия "Оппозиционный блок", в которой Михаил Добкин находится на 15-м месте в партийном списке не проходит 5% барьер.