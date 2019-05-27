У ЦВК розповіли про загрози під час дострокових виборів до Ради

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найскладніша процедура - виготовлення виборчих бюлетенів

У Центральній виборчій комісії розповіли про загрози під час дострокових парламентських виборів. Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, ЦВК бачить декілька критичних загроз у процесі підготовки до дострокових парламентських виборів.

"Найскладніша процедура - питання виготовлення виборчих бюлетенів. Очікувана вартість виборчих бюлетенів - понад 290 мільйонів гривень. Це величезна сума. Наголошую, що бюлетенів потрібно буде виготовити в два рази більше, ніж на президентських виборах", - заявив Радченко.

З його слів, підприємству-виготовлювачу буде потрібен час для підготовки до друку бюлетенів. З його слів, для виборів по одномандатних округах має бути надруковано більше 30 млн бюлетенів. Ще 30 млн бюлетенів мають надрукувати для проведення голосування по загальнонаціональному багатомандатному виборчому округу.

"На підприємстві лежить таке навантаження, яке неможливо виконати. Разом з тим, закон передбачає дуже стислі строки. Це 17 днів на виготовлення. Нагадую, що, згідно до закону, ЦВК затверджує форму і зміст бюлетеню лише за 24 дні до виборів. А з такою сумою закупки, мінімальна тривалість тендерної процедури складає 48 днів. На практиці це означає, що ЦВК не може вчасно встановити форму і розмір виборчого бюлетеню. Адже на момент, коли ми матимемо оголосити торги, ми не будемо знати кількість суб’єктів виборчого процесу", - заявив Радченко.

Він також додав, що інформаційні плакати політичних партій мають бути доставлені до виборчих комісій за 10 днів до дня голосування.

"А це дата підписання договору тільки з потенційним переможцем. А далі потрібно виготовити ці плакати, а далі їх доставити. Тобто, навіть якщо торги відбудуться успішно, не буде жодної скарги, якщо у тендері будуть брати участь кілька претендентів - тільки за цих умов ми встигаємо у день доставки інформаційних плакатів тільки підписати договори. Це не найгірше", - зазначив замглави ЦВК.

Нагадаємо, ЦВК почала публічні закупівлі до дострокових виборів Верховної ради. Закупівлі було оголошено 25 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком просить Донецьку та Луганську ВЦА надати висновки про можливість організації та проведення позачергових виборів до Верховної ради.

Відзначимо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня. Крім того, Центральна виборча комісія України відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати ВР.