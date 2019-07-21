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В ЦВК розповіли, скільки виборчих дільниць в Україні не відкрилися вчасно

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 11:50
В ЦВК розповіли, скільки виборчих дільниць в Україні не відкрилися вчасно
Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

За словами Сліпачук, зараз відкриті всі виборчі дільниці

В день проведення позачергових виборів в Раду, 21 липня 2019, вчасно не відкрилися майже 30 виборчих дільниць. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК- Україна.

Так, за даними Комісії, з порушенням терміну відкрилися 27 дільничних виборчих комісій (ДВК). В Центрвиборчкомі наголосили, що більшість виборчих дільниць відкритись о 8:00 ранку.

"Лише 27 ДВК відкрилися з порушенням терміну щодо 8 години ранку", - заявила Сліпачук.

За словами голови Комісії, відкриття окремих ДВК затрималось через заміну виборчих бюлетенів, а також необхідності проставлення штампів "вибув".

"Затримка з відкриття дільниці була пов’язана з необхідністю проставлення штампу "вибув" у новому пакеті документів", - розповіла Сліпачук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 21 липня залишалися не відкритими 8 виборчих дільниць для голосування на позачергових парламентських виборах. За даними Міністерства внутрішніх справ, не відкритими залишалися 8 дільниць, ще 16 відкрилися з запізненням. Зокрема, чотири дільниці не відкрилися вчасно у Чернігівській області.

Зазначимо, що виборчі дільниці на території України відкрилися у неділю, 21 липня, о 08:00 за київським часом. Скористатися правом на волевиявлення українці можуть до 20:00.

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