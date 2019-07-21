В ЦИК рассказали, сколько избирательных участков в Украине не открылись вовремя

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

По словам Слипачук, сейчас открыты все избирательные участки

В день проведения внеочередных выборов в Раду, 21 июля 2019, вовремя не открылись почти 30 избирательных участков. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК - Украина.

Так, по данным Комиссии, с нарушением срока открылись 27 участковых избирательных комиссий (УИК). В Центризбиркоме отметили, что большинство избирательных участков открыться в 8:00 утра.

"Только 27 УИК открылись с нарушением срока в 8 часов утра", - заявила Слипачук.

По словам председателя Комиссии, открытие отдельных УИК задержалось из-за замены избирательных бюллетеней, а также необходимости проставления штампов "выбыл".

"Задержка открытия участка была связана с необходимостью проставления штампа "выбыл" в новом пакете документов", - рассказала Слипачук.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 21 июля оставались не открытыми 8 избирательных участков для голосования на внеочередных парламентских выборах. По данным Министерства внутренних дел, не открытыми оставались 8 участков, еще 16 открылись с опозданием. В частности, четыре участки не открылись вовремя в Черниговской области.

Отметим, что избирательные участки на территории Украины открылись в воскресенье, 21 июля, в 08:00 по киевскому времени. Воспользоваться правом на волеизъявление украинцы могут до 20:00.