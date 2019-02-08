В ЦВК розповіли про ризики великої кількості кандидатів на виборах

Сліпачук попередила про велику кількість членів комісій

Из-за высокого количества кандидатов Центральная избирательная комиссия может зарегистрировать более 1 миллиона представителей кандидатов в участковых избирательных комиссиях на выборах 2019 президента Украины. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что "упомянутое количество кандидатов, которые зарегистрированы, при всей рекордности имеет определенные предостережения, которые являются вызовами для общества и ЦИК".

"Ведь, каждый из кандидатов может иметь своего представителя в окружных комиссиях. Каждый из кандидатов может иметь своего представителя также и в участковых избирательных комиссиях", - заявила Слипачук.

Она пояснила, что сейчас продолжается процесс регистрации уполномоченных представителей кандидатов, а также представителей в комиссиях.

"Если мы чисто арифметически предположим, что каждый из кандидатов реализует это право и назначит представителя, то есть, члена комиссии, то мы получим общее количество членов комиссии - 1 миллион 311 тысяч 68 человек. Это довольно значительная армия комиссионеров, которые должны осуществлять избирательный процесс. Как оно произойдет на практике - будем смотреть", - добавила она.

Отметим, сегодня, 8 февраля, ЦИК завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019. Всего кандидатами были зарегистрированы 44 человек.

Напомним, заявления к Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в президенты на выборах 2019 подали 93 человека.

Вместе с тем, ЦИК отказала в регистрации 50 кандидатам на президентские выборы.