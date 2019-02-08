ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заяви до ЦВК у 2019 році подали 93 людини

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 15:46
Заяви до ЦВК у 2019 році подали 93 людини
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порівняно з 2014 роком кількість заяв зросла майже вдвічі

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук заявила, що заяви до Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами у президенти на виборах 2019 подали 93 особи. Про це вона сказала у ході прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що у п'ятницю, 8 лютого, реєстрація кандидатів завершилася.

"Протягом минулого і цього місяця йде виборчий процес. Як відомо, на сьогодні процес у нас закінчився. Ми остаточно пройшли по всім особам, які подали заяви про участь у виборчому процесі.  Фактично у 2019 році було подано 92 заяви. Первинна інформація не враховувала ті заяви, які надійшли електронною поштою. Формально, 93 людини звернулися із заявами до ЦВК щодо реєстрації їх у якості кандидатів", - заявила глава комісії.

За її словами, порівняно з 2014  роком кількість заяв зросла майже вдвічі.

"Було 53 людини у 2014 році. Майже вдвічі зросла кількість бажаючих взяти участь у виборчих перегонах", - додала Сліпачук.

Нагадаємо, Центрвиборчком у п'ятницю, 8 лютого, завершив реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019.

У п'ятницю ЦВК зареєструвала двох останніх кандидатів - Олександра Соловйова і Дмитра Гнапа.

Додамо, кандидати на пост глави держави могли реєструватися у ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року.

Вибори-2019: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів ЦВК відмовила в реєстрації ще одному кандидату в президенти
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіяпрезидентські вибори
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся