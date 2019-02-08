Заяви до ЦВК у 2019 році подали 93 людини

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порівняно з 2014 роком кількість заяв зросла майже вдвічі

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук заявила, що заяви до Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами у президенти на виборах 2019 подали 93 особи. Про це вона сказала у ході прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що у п'ятницю, 8 лютого, реєстрація кандидатів завершилася.

"Протягом минулого і цього місяця йде виборчий процес. Як відомо, на сьогодні процес у нас закінчився. Ми остаточно пройшли по всім особам, які подали заяви про участь у виборчому процесі. Фактично у 2019 році було подано 92 заяви. Первинна інформація не враховувала ті заяви, які надійшли електронною поштою. Формально, 93 людини звернулися із заявами до ЦВК щодо реєстрації їх у якості кандидатів", - заявила глава комісії.

За її словами, порівняно з 2014 роком кількість заяв зросла майже вдвічі.

"Було 53 людини у 2014 році. Майже вдвічі зросла кількість бажаючих взяти участь у виборчих перегонах", - додала Сліпачук.

Нагадаємо, Центрвиборчком у п'ятницю, 8 лютого, завершив реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019.

У п'ятницю ЦВК зареєструвала двох останніх кандидатів - Олександра Соловйова і Дмитра Гнапа.

Додамо, кандидати на пост глави держави могли реєструватися у ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року.