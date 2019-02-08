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ЦВК назвала число кандидатів, яким відмовили у реєстрації

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 16:02
ЦВК назвала число кандидатів, яким відмовили у реєстрації
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

ЦВК відмовила у реєстрації 50 охочим балотуватися на пост президента

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила в реєстрації 50 кандидатам на президентські вибори 31 березня 2019 року. Про це повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на сьогодні в реєстрації відмовлено 50 кандидатам. При цьому 47 відмов винесли за відсутність грошової застави. Вона уточнила, що в програмах окремих претендентів виявлено ознаки пропаганди насильства, війни або посягання на права і свободи людини.

"Один з кандидатів одержав відмову у зв'язку з висуненням його від партії, статут та найменування якої не відповідають закону про засудження комуністичного режиму (мова йде про Петра Симоненка, - ред.) ... Деякі кандидати подавалися двічі. Деякі з них були зареєстровані після усунення недоліків", - додала Сліпачук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК завершила реєстрацію кандидатів в президенти на виборах 2019. Всього кандидатами були зареєстровані 44 осіб.

Зазначимо, ЦВК зареєструвала також спостерігачів від ОБСЄ.

 

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