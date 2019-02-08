В ЦВК розповіли про ризики великої кількості кандидатів на виборах

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сліпачук попередила про велику кількість членів комісій

Через надвелику кількість кандидатів Центральна виборча комісія може зареєструвати понад 1 мільйон представників кандидатів у дільничих виборчих комісіях на виборах 2019 президента України. Про це повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що "згадана кількість кандидатів, які зареєстрована при всій рекордності має певні застереження, які є викликами для суспільства та ЦВК".

"Адже, кожен з кандидатів може мати свого представника в окружних комісіях. Кожен з кандидатів може мати свого представника також і в дільничих виборчих комісіях", - заявила Сліпачук.

Вона пояснила, що наразі досі триває процес реєстрації уповноважених представників кандидатів, а також представників у комісіях.

"Якщо ми чисто арифметично припустимо, що кожен з кандидатів реалізує це право та призначить представника, тобто, члена комісії, то ми отримаємо загальну кількість членів комісії - 1 мільйон 311 тисяч 68 осіб. Це досить значна армія комісіонерів, які мають здійснювати виборчий процес. Як воно станеться на практиці - будемо дивитись", - додала вона.

Зазначимо, сьогодні, 8 лютого, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів в президенти на виборах 2019. Всього кандидатами були зареєстровані 44 осіб.

Нагадаємо, заяви до Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами у президенти на виборах 2019 подали 93 особи.

Разом з тим, ЦВК відмовила в реєстрації 50 кандидатам на президентські вибори.