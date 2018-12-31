ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У ЦВК розповіли, коли реєструватимуть кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    31.12.2018 - 16:06
У ЦВК розповіли, коли реєструватимуть кандидатів у президенти
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Станом на 31 грудня документи для реєстрації подав один кандидат

Станом на 15:00  31 грудня до Центральної виборчої комісії (ЦВК) подано документи для участі у виборах президента 2019 тільки від однієї особи. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі ЦВК. 

"Станом на 15:00 тільки одна особа принесла відповідні документи задля того, щоб зареєструватись кандидатом у президенти. Документи подав Ігор Шевченко. Ці документи пішли на вивчення, вони будуть роздані членам комісії", - повідомили у прес-службі.  

Також у прес-службі зазначили, що ЦВК ще не зареєструвала жодного кандидата для участі у виборах президента. 

"Станом на 31 грудня ще немає зареєстрованих кандидатів. Згідно закону, ЦВК приймає документи, але приймає рішення не пізніше ніж на 5-й день після подачі документів. Тобто спочатку має бути проведено засідання, на якому члени ЦВК колегіально вирішують питання реєстрації. Тільки після позитивного рішення комісії особа офіційно стає кандидатом у президенти", - пояснили у ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що самовисуванець Ігор Шевченко подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 31 грудня, в Україні розпочинається виборчий процес чергових виборів президента 2019. У відповідності з законодавством, вибори 2019 відбудуться в останню неділю березня.

Політолог спрогнозував шанси кандидатів у президенти
Новини України Центральна виборча комісіяпрезидентські вибори
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся