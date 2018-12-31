У ЦВК розповіли, коли реєструватимуть кандидатів у президенти

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Станом на 31 грудня документи для реєстрації подав один кандидат

Станом на 15:00 31 грудня до Центральної виборчої комісії (ЦВК) подано документи для участі у виборах президента 2019 тільки від однієї особи. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі ЦВК.

"Станом на 15:00 тільки одна особа принесла відповідні документи задля того, щоб зареєструватись кандидатом у президенти. Документи подав Ігор Шевченко. Ці документи пішли на вивчення, вони будуть роздані членам комісії", - повідомили у прес-службі.

Також у прес-службі зазначили, що ЦВК ще не зареєструвала жодного кандидата для участі у виборах президента.

"Станом на 31 грудня ще немає зареєстрованих кандидатів. Згідно закону, ЦВК приймає документи, але приймає рішення не пізніше ніж на 5-й день після подачі документів. Тобто спочатку має бути проведено засідання, на якому члени ЦВК колегіально вирішують питання реєстрації. Тільки після позитивного рішення комісії особа офіційно стає кандидатом у президенти", - пояснили у ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що самовисуванець Ігор Шевченко подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 31 грудня, в Україні розпочинається виборчий процес чергових виборів президента 2019. У відповідності з законодавством, вибори 2019 відбудуться в останню неділю березня.