В ЦИК рассказали, когда будут регистрировать кандидатов в президенты

Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

По состоянию на 31 декабря документы для регистрации подал один кандидат

По состоянию на 15:00 31 декабря до Центральной избирательной комиссии (ЦИК) поданы документы для участия в выборах президента 2019 только от одного лица. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе ЦИК.

"По состоянию на 15:00 только один человек принес соответствующие документы для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты. Документы подал Игорь Шевченко. Эти документы ушли на изучение, они будут розданы членам комиссии", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что ЦИК еще не зарегистрировала ни одного кандидата для участия в выборах президента.

"По состоянию на 31 декабря еще нет зарегистрированных кандидатов. Согласно закону, ЦИК принимает документы, но принимает решение не позднее чем на 5-й день после подачи документов. То есть сначала должно быть проведено заседание, на котором члены ЦИК коллегиально решают вопрос регистрации. Только после положительного решения комиссии лицо официально становится кандидатом в президенты", - пояснили в ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что самовыдвиженец Игорь Шевченко подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 31 декабря, в Украине начинается избирательный процесс очередных выборов президента 2019. В соответствии с законодательством, выборы 2019 состоятся в последнее воскресенье марта.