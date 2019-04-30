ЦВК намагалися зобов'язати прискорити оприлюднення результатів виборів, - Сліпачук

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Під час другого туру президентських виборів до суду надходило два позови щодо бездіяльності ЦВК

До встановлення результатів другого туру виборів президента України до шостого апеляційного суду було подано два позови, які стосувались бездіяльності Центральної виборчої комісії. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, обидва позови були розглянуті.

"То були два позова, обидва стосувались бездіяльності ЦВК щодо підведення підсумків голосування на підставі отримання данних електронним шляхом. Відповідно до закону, це не є підставою для ЦВК для підведення підсумків голосування", - повідомила Сліпачук.

За її словами, комісія мала право оголосити про результати виборів президента лише на основі паперових протоколів з мокрими печатками.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія планує вже сьогодні направити протокол про остаточні результати голосування на президентських виборах до "Голосу України" та "Урядового кур’єру".

Нагадаємо, ЦВК оголосила офіційні результати президентських виборів. Таким чином, новообраним президентом України визнано Володимира Зеленського, який переміг Петра Порошенка. Зокрема, Зеленський отримав 73,22% голосів, у той час як чинний президент набрав 24,45%

Від тепер протягом 30 днів має пройти інавгурація нового президента, конкретну дату встановить Верховна рада.

Крім того, щодо результатів президентських виборів на ранок 30 квітня в українських судах немає жодного позову. За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, сьогодні Центральна виборча комісія отримала офіційні листи від апеляційних та адміністративних судів.