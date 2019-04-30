ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК пытались обязать ускорить оглашение результатов выборов, - Слипачук

Новости » Выборы 2019    30.04.2019 - 15:59
ЦИК пытались обязать ускорить оглашение результатов выборов, - Слипачук
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Во время второго тура президентских выборов в суд поступало два иска относительно бездеятельности ЦИК

До установления результатов второго тура выборов президента Украины в шестой апелляционній суд было подано два иска, которые касались бездействия Центральной избирательной комиссии. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, оба иска были рассмотрены.

"То были два иска, оба касались бездействия ЦИК по подведению итогов голосования на основании получения данных электронным путем. Согласно закону, это не является основанием для ЦИК для подведения итогов голосования", - сообщила Слипачук.

По ее словам, комиссия имела право объявить о результатах выборов президента только на основе бумажных протоколов с мокрыми печатями.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия планирует уже сегодня направить протокол об окончательных результатах голосования на президентских выборах "Голоса Украины" и "Урядового курьера".

Напомним, ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов. Таким образом, новоизбранным президентом Украины признан Владимира Зеленского, который победил Петра Порошенко. В частности, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%

Теперь в течение 30 дней должна пройти инаугурация нового президента, конкретную дату определит Верховная рада.

Кроме того, относительно результатов президентских выборов на утро 30 апреля в украинских судах нет ни одного иска. По словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, сегодня Центральная избирательная комиссия получила официальные письма от апелляционных и административных судов.

ЦИК заявил о готовности к досрочным выборам в Раду Военные Венесуэлы готовы помочь в свержении Мадуро, - Гуайдо
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияполитикавыборы 2019
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь