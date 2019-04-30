ЦИК пытались обязать ускорить оглашение результатов выборов, - Слипачук

Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Во время второго тура президентских выборов в суд поступало два иска относительно бездеятельности ЦИК

До установления результатов второго тура выборов президента Украины в шестой апелляционній суд было подано два иска, которые касались бездействия Центральной избирательной комиссии. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, оба иска были рассмотрены.

"То были два иска, оба касались бездействия ЦИК по подведению итогов голосования на основании получения данных электронным путем. Согласно закону, это не является основанием для ЦИК для подведения итогов голосования", - сообщила Слипачук.

По ее словам, комиссия имела право объявить о результатах выборов президента только на основе бумажных протоколов с мокрыми печатями.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия планирует уже сегодня направить протокол об окончательных результатах голосования на президентских выборах "Голоса Украины" и "Урядового курьера".

Напомним, ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов. Таким образом, новоизбранным президентом Украины признан Владимира Зеленского, который победил Петра Порошенко. В частности, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%

Теперь в течение 30 дней должна пройти инаугурация нового президента, конкретную дату определит Верховная рада.

Кроме того, относительно результатов президентских выборов на утро 30 апреля в украинских судах нет ни одного иска. По словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, сегодня Центральная избирательная комиссия получила официальные письма от апелляционных и административных судов.