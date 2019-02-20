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ЦВК проведе жеребкування серед кандидатів щодо надання ефірного часу для агітації


Жеребкування пройде 21 лютого

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завтра, 21 февраля, проведет жеребьевку по предоставлению кандидатам на выборы президента Украины эфирного времени на радио и телеканалах. Об этом сообщили в Центризбиркоме, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 21 февраля состоится жеребьевка относительно очередности предоставления кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на общественно-политических общенациональных каналах Общественного телевидения и Общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов.

Ранее РБК-Украина писало, что в эфирах телеканалов NewsOne, "Интер" и "МаксіTV" было зафиксированы признаки нарушений избирательного законодательства в ходе кампании на выборах 2019.

Также сообщалось, что с начала избирательного процесса до выборов 2019 зарегистрировано почти 1,5 тысячи нарушений.

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