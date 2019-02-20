ЦВК проведе жеребкування серед кандидатів щодо надання ефірного часу для агітації

Ілюстративне фото (УНІАН)

Жеребкування пройде 21 лютого

Центральна виборча комісія (ЦВК) завтра, 21 лютого, проведе жеребкування з надання кандидатам на вибори президента України ефірного часу на радіо та телеканалах. Про це повідомили в Центрвиборчкомі, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 21 лютого відбудеться жеребкування щодо черговості надання кандидатам на пост президента ефірного часу на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів.

Раніше РБК-Україна писало, що в ефірах телеканалів NewsOne, "Інтер" і "МаксіTV" було зафіксовано ознаки порушень виборчого законодавства в ході кампанії на виборах 2019.

Також повідомлялося, що з початку виборчого процесу до виборів 2019 зареєстровано майже 1,5 тисячі порушень.