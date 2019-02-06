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Комітет Ради підтримав законопроект про підвищення штрафів за порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    06.02.2019 - 18:38
Комітет Ради підтримав законопроект про підвищення штрафів за порушення на виборах
Фото: будівля ВРУ (РБК-Україна)

Проектом пропонується збільшити штрафи до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів

Комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав проект закону №8270 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За словами глави МВС Арсена Авакова, новий законопроект пропонує посилити адміністративну та кримінальну відповідальність, а саме - підвищити розмір штрафів за порушення обмежень ведення передвиборної агітації, створити умови, коли кандидатам буде вигідніше дотримуватися закону, ніж його порушувати.

Нагадаємо, на сайті Верховної ради України у п'ятницю, 13 квітня, з'явився урядовий законопроект №8270 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства".

Проектом пропонується встановити, що штрафи за передвиборчу агітацію особою, участь якої в ній заборонено законом, агітацію поза встановлених законом строків, агітацію у формах із застосуванням засобів, які суперечать Конституції або законам України, збільшуються в межах від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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