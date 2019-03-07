У ЦВК прокоментували "нічне засідання"

Зокрема, у ході засідання розглянуть заяви про зняття кандидатів з виборів 2019

На заседании Центральной избирательной комиссии ночью 8 марта рассмотрят вопрос снятия кандидатов с баллотирования на выборах 2019 и утвердят наполнение избирательных бюллетеней. Об этом РБК-Украина сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Так, заседание Центризбиркома состоится в 00:15 пятницы, 8 марта.

"Во время избирательного процесса не важно, в какое время проходит заседание, ведь в избирательный процесс нет выходных. Следующее заседание ЦИК состоится в 00:15 минут 8 марта. Это связано с тем, что избирательный процесс очень быстротечен. Именно 8 числа ЦИК, согласно закону "О выборах президента Украины" должен принять решение о поданных заявлениях о снятии кандидатов с баллотирования, а также принять соответствующее постановление по поводу размера и наполнения избирательного бюллетеня", - сообщили в ЦИК.

В комиссии отметили, что информация о наполнении бюллетеня должна немедленно поступить в печатающий полиграфкомбинат.

"Это необходимо для того, чтобы немедленно передать эту информацию государственному предприятию "Полиграфкомбинат "Украина" с тем, чтобы комбинат начал работу по печати бюллетеней", - пояснили в ЦИК.

Так, 7 марта - последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины. ЦИК может принять решение о снятии кандидатов до конца 8 марта.

Напомним, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко.

Кроме того, о намерении сняться с избирательной гонки заявили Сергей Кривонос, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый. По состоянию на 15:00 7 марта ЦИК удовлетворила заявления лишь Кривоноса и Садового.

Как писало РБК-Украина ранее, кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства. Он снимает свою кандидатуру в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.