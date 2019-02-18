ЦВК прийняла постанову щодо роботи інформаційної системи "Вибори"

ОВК мають утворити робочу групу із забезпечення безпеки функціонування системи

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла постановление "О мерах по обеспечению безопасности функционирования информационно-аналитической системы "Выборы президента Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы". Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Как сообщается, в связи с этим постановлением, окружные избирательные комиссии, осуществляющие подготовку и проведение очередных выборов президента Украины, должны, в частности, образовать рабочую группу по обеспечению безопасности функционирования и проверки состояния защищенности программно-технического комплекса этой системы, в состав которой включат с их согласия сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Службы безопасности Украины на основании соответствующих предписаний, предоставляемых руководителями этих государственных органов или их руководителями региональных органов

"Рабочая группа до 28 марта 2019 года включительно должна проверить соответствие этого состояния требованиям по защите информации в Украине и до 29 марта 2019 года включительно подать в ЦИК соответствующий протокол", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хакеры все чаще атакуют сервера украинской ЦИК и компьютеры сотрудников, пытаясь проникнуть в электронные системы, чтобы манипулировать выборами президента Украины в марте.

Кроме того, председатель Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что власти Российской Федерации дополнительно выделили своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.