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ЦВК прийняла оригінальні протоколи з округів 194

Новини » Вибори 2019    27.07.2019 - 21:54
ЦВК прийняла оригінальні протоколи з округів 194
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування ОВК 194

Центральна виборча комісія України (ЦВК) прийняла оригінальні протоколи 194 окружних виборчих комісій (ОВК) про результати голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Повідомляється, що були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК 11 ОВО: № 76 (Запорізька область), № 100 (Кіровоградська область), № 105 (Луганська область), № 118, 125 (Львівська область), № 127 (Миколаївська область), № 138 (Одеська область), № 180 (Харківська область), № 195 (Черкаська область), № 203 (Чернівецька область), № 207 (Чернігівська область). Таким чином, станом на 27 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосования194 ОВК.

Крім того, комісія прийняла протоколи ОВК ОВО № 27 № 33, № 77, № 94, № 97, № 112, № 168, № 176 з позначкою "Уточнений".

Нагадаємо, станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від 183 ОВК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 липня Центральна виборча комісія почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів у Раду.

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