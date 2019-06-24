ЦВК повторно відмовила в реєстрації Онищенку

Центральна виборча комісія (ЦВК) вдруге відмовила в реєстрації втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Громадянської мережі "ОПОРА" у Facebook.

Зазначається, що Онищенку відмовили у реєстрації через те, що протягом останніх п'яти років він не проживає на території України.

"Скандальний депутат-втікач Олександр Онищенко зібрався в народні депутати, але ЦВК вже вдруге йому відмовляє в реєстрації. І все через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ЦВК подала апеляцію на рішення Шостого апеляційного суду, який зобов’язав комісію зареєструвати нардепа-втікача.



"І сьогодні, 24 червня, на засіданні ЦВК було повторно відмовлено Олександру Онищенку в реєстрації. Рішення прийнято одноголосно", - повідомила Громадянської мережі "ОПОРА".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд зобов'язав зареєструвати Онищенка кандидатом. У своїй біографії Онищенко написав, що з 2016 року й до теперішнього часу перебуває за межами України по причині того, що представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника".