ЦИК повторно отказал в регистрации Онищенко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во второй раз отказала в регистрации нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидадом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гражданской сети "ОПОРА" в Facebook.

Отмечается, что Онищенко отказали в регистрации из-за того, что в течение последних пяти лет он не проживает на территории Украины.

"Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже второй раз отказывает в регистрации. И все из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК подал апелляцию на решение Шестого апелляционного суда, который обязал комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца.

"И сегодня, 24 июня, на заседании ЦИК было повторно отказано Александру Онищенко в регистрации. Решение принято единогласно", - сообщила Гражданской сети "ОПОРА".

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд обязал зарегистрировать Онищенко кандидатом. В своей биографии Онищенко написал, что с 2016 года и до настоящего времени находится за пределами Украины по причине того, что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".