ЦВК підвела підсумки голосування за кордоном

Центральна виборча комісія підписала протокол про результати голосування на виборах 2019 на закордонному виборчому окрузі. Про це повідомила член ЦВК Ольга Лотюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, працювала 101 виборча дільниця.

"На сьогоднішньому засіданні підписано протокол ЦВК про підсумку голосування у закордонному виборчому окрузі. Тобто, ми на сьогодні підвели підсумки голосування у ЗВО. У нас 101 виборча дільниця працювала, ми оголосили результати по 101 виборчій дільниці", - повідомила Лотюк.

Член ЦВК зазначила, що всі оригінали протоколів збігаються з тими, які були надані ЦВК електронними засобами зв’язку.

"У закордонному виборчому окрузі голосування пройшло без будь-яких ексцесів. Усі громадяни змогли проголосувати. Був навіть випадок, коли комісія у Варшаві пішла на те, щоб пізніше закрити, щоб всі бажаючі реалізували своє право голосу", - додала вона.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) всі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками і перейшла до прийняття уточнених протоколів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Центрвиборчкомі сподіваються, що результати першого туру виборів 2019 зможуть оголосити вже післязавтра.