ЦИК подвел итоги голосования за рубежом

Центральная избирательная комиссия подписала протокол о результатах голосования на выборах 2019 на заграничном избирательном округе. Об этом сообщила член ЦИК Ольга Лотюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, работал 101 избирательный участок.

"На сегодняшнем заседании подписан протокол ЦИК об итогах голосования в заграничном избирательном округе. То есть, мы сегодня подвели итоги голосования в ЗИО. У нас 101 избирательный участок работал, мы объявили результаты по 101 избирательному участку", - сообщила Лотюк.

Член ЦИК отметила, что все оригиналы протоколов совпадают с теми, которые были предоставлены ЦИК электронными средствами связи.

"В заграничном избирательном округе голосование прошло без каких-либо эксцессов. Все граждане смогли проголосовать. Был даже случай, когда комиссия в Варшаве пошла на то, чтобы позже закрыть, чтобы все желающие реализовали свое право голоса", - добавила она.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 5 апреля приняла от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями и перешла к принятию уточненных протоколов.

Как писало РБК-Украина ранее, в Центризбиркоме надеются, что результаты первого тура выборов 2019 смогут объявить уже послезавтра.