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Результати першого туру виборів можуть оголосити післязавтра

Новини » Вибори 2019    05.04.2019 - 13:42
Результати першого туру виборів можуть оголосити післязавтра
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК залишилося прийняти ще два протоколи окружних виборчих комісій

Центральна виборча комісія прийняла вже всі протоколи окружних виборчих комісій, окрім двох, таким чином результати першого туру виборів 2019 зможуть оголосити уже післязавтра. Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

У комісії сподіваються зробити всі необхідні процедури протягом суботи для того, щоб у неділю оголосити результати виборів.

"Одна комісія - це Херсонська область. І одна комісія - це Миколаївська область. Вони знаходяться у дорозі. Ми очікуємо їх до третьої години. Це означає, що якщо всі ОВК встигнуть уточнити протоколи, їх зараз близько 15-ти, ми сподіваємось, що за завтрашній день ми зробимо практично всі процедури для того, щоб післязавтра встановити результати виборів", - повідомив Радченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральній виборчій комісії (ЦВК) на виборах 2019 залишилося обробити протоколи двох округів.

Як писало РБК-Україна, невеликі невідповідності, виявлені в паперових протоколах окружних виборчих комісій, не повинні вплинути на результати голосування на виборах президента України.

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