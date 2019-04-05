ЦВК перейшла до розгляду уточнених протоколів

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК прийняла від окружних виборчкомів всі оригінали протоколів з мокрими печатками

Центральна виборча комісія (ЦВК) 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) всі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками і перейшла до прийняття уточнених протоколів. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це останній територіальний виборчий округ. Остання комісія, яка надала нам протоколи. На зараз ми очікуємо тільки уточнені протоколи", - повідомила Сліпачук.

Зазначимо, що результати першого туру виборів 2019 зможуть оголосити вже післязавтра. Зокрема, У комісії сподіваються зробити всі необхідні процедури протягом суботи для того, щоб у неділю оголосити результати виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральної виборчої комісії на виборах 2019 залишилося опрацювати протоколи двох округів. Таким чином, на 5 квітня 2019 Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування на 197 округах з 199.

Як повідомляло РБК-Україна, невеликі невідповідності, виявлені в паперових протоколах окружних виборчих комісій, не повинні вплинути на результати голосування на виборах президента України.