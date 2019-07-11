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Виборчі бюлетені мають 8 ступенів захисту

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 15:54
Виборчі бюлетені мають 8 ступенів захисту
Фото: презентація бюлетенів (facebook.com/UACEC)

Друк бюлетенів буде завершена не пізніше ніж за 7 днів до дня голосування

Виборчі бюлетені, які друкують для голосування на позачергових виборах у Верховну раду, мають 8 ступенів захисту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Громадської мережі "Опора".

Як зазначив директор ДП "Поліграфкомбінат" Україна" Юрій Онищенко, з 28 червня співробітники поліграфкомбінату "Україна" працюють позмінно в цілодобовому режимі. А в процесі виготовлення виборчих бюлетенів задіяно понад 80% трудового колективу, що становить майже 800 працівників комбінату.

"Станом на сьогодні по одномандатних округах виготовлено 26 млн бюлетенів по багатомандатному округу - 27 млн бюлетенів, по закордонному округу - 469 172 примірників бюлетенів. Загалом це - 53,5 млн бюлетенів, що становить 84% від загальної кількості бюлетенів", - заявив Онищенко. А також додав, що друк бюлетенів буде завершена не пізніше ніж за 7 днів до дня голосування у відповідності з нормами чинного законодавства України.

За його словами, виборчі бюлетені для ОВО друкуються виключно на потужностях поліграфкомбінату "Україна", а для загального багатомандатному виборчому округу - із залученням виборчих потужностей Банкнотно-монетного двору НБУ.

"Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 млн аркушів захищеного паперу формату 62 см на 81 см, що дорівнює вазі 540 тонн", - заявив Онищенко.

Також він зазначив, якщо скласти всі бюлетені, які будуть надруковані, один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро - 5 км 895 м.

"Вся папір, з якої виготовляються бюлетені, вітчизняного виробництва, яка виготовлена на Малинської фабрики банкнотного паперу НБУ та Малинської фабриці спеціального паперу. Виборчі бюлетені мають 8 ступенів захисту ", - сказав він.

 

Фото: бюлетені (facebook.com/UACEC)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК уповноважив державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу бюлетенів для позачергових виборів Ради до відповідним окружним виборчим комісіям. Дане рішення було прийнято 7 липня.

Крім того, 7 липня ЦВК на засіданні скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори, а також вніс зміни у свою постанову про форму, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах.

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