ЦВК перенесла розгляд реєстрації Ківи кандидатом у президенти

Фото: Ілля Ківа (РБК-Україна)

Ківі можуть відмовити через символіку "Соціалістичної партії"

Центральна виборча комісія (ЦВК) перенесла засідання через питання щодо реєстрації кандидатом Іллі Ківи. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив член Центральної виборчої комісії Андрій Євстигнєєв.

"Справа в тому, що була інформація про те, що раніше у 216-му році це питання розглядалось відповідно міністерством юстиції. Тому члени ЦВК наразі мають переконатись і підтвердити, що символіка "Соціалістичної партії" була змінена і відповідає вимогам законодавства про декомунізацію", - повідомив Андрій Євстигнєєв.

За його словами, Ілля Ківа висувається кандидатом не як само висуванець, від політичної партії.

"У тому випадку, якщо символіка не відповідає закону про декомунізацію, це є підставою для відмови комісії у реєстрації кандидатом у президент. Це питання ймовірно буде сьогодні ще розглядатись", - додав він.

Також у ЦВК зазначили, що засідання з питання реєстрації кандидатом Іллі Ківи відбудеться близько 18:00.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія (ЦВК) 25 січня зареєструвала ще п'ять кандидатів у президенти - Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза.

Крім того, ЦВК сьогодні відмовила Костянтину Черкасову, Олександру Приданову, Віктору Лебенцю у реєстрації кандидатами на пост президента України.