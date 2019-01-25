Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ЦВК заявили про невідповідність поданих документів вимогам закону

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила трьом особам у реєстрації кандидатами на пост президента на виборах-2019. Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК 25 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 22 січня громадянин Віктор Лебенець особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост президента разом із доданими документами.

За словами членів комісії, ще два кандидати подали документи до ЦВК не особисто, а поштою.

"До ЦВК 21 січня 2019 року поштою надійшли заяви від Черкасова та Приданова про самовисунення кандидатами у президенти. Розглянувши подані документи, комісія встановила їх невідповідність вимогам закону. Комісія вирішила відмовити Костянтину Черкасову, Олександру Приданову, Віктору Лебенцю у реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах президента України", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, ЦВК станом на 25 січня зареєструвала 19 кандидатів у президенти України. Так, комісія зареєструвала Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза та Юлію Тимошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 січня ЦВК зареєструвала 13-го кандидата в президенти - депутата Верховної ради України, члена політичної партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка.

Додамо, 23 січня повідомлялося, що документи про участь у виборах президента в ЦВК подали 30 осіб.