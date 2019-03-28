ЦВК передала додаткові бюлетені для закордонних виборчих дільниць

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Майже 4 тис. бюлетенів для 12 закордонних виборчих дільниць були передані через МЗС України

Центральна виборча комісія передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць на вибори президента України 2019 майже 4 тис. додаткових бюлетенів. Відповідне рішення було прийнято під час засідання Центрвиборчкому 28 березня, передає РБК-Україна.

ЦВК передала додаткові бюлетені виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць.

"Під час засідання ЦВК передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць додатково виготовлені виборчі бюлетені з виборів президента України для голосування у закордонному виборчому окрузі", - повідомили в Центрвиборчкомі.

Так, 3 тис.999 бюлетенів для 12 закордонних виборчих дільниць були передані через заступника начальника Управління генерального секретаріату МЗС Олега Мисика.

"Додаткова потреба у виборчих бюлетенях для закордонних виборчих дільниць виникла у зв'язку з проведеним МЗС аналізом кількості виборців, включених до уточнених списків виборців та кількості замовлених на виготовлення виборчих бюлетенів", - додали в ЦВК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за кордоном не зможуть проголосувати громадяни, які не зможуть особисто бути присутнім на виборчій дільниці.

Відомо, що за виборами в закордонному виборчому окрузі будуть спостерігати 153 спостерігача.

Як відомо, в 72 країнах створено 101 виборчу дільницю. Найбільший закордонна виборча дільниця знаходиться в Молдові.