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У МЗС пояснили, хто не зможе проголосувати за кордоном

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 18:41
У МЗС пояснили, хто не зможе проголосувати за кордоном
Фото: Сергій Погорєльцев (twitter.com f_diplomacy)

Зокрема, за кордоном не зможуть проголосувати ті, хто перебуватиме 31 березня у лікарнях

За кордоном у день виборів президента України 31 березня не зможуть проголосувати громадяни, які не зможуть особисто бути присутніми на виборчій дільниці. Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, виборець зможе проголосувати на закордонній виборчій дільниці, якщо буде включеним до списків і особисто прибуде на ДВК у день голосування. Але не проголосують громадяни, які не візьмуть із собою закордонний паспорт.

"Потрібно мати при собі документ, що підтверджує громадянство України і є підставою для отримання бюлетеня на закордонній виборчій дільниці. Такими документами є паспорт громадянина України для виїзду закордон, дипломатичний паспорт або службовий паспорт. Виборці, які не матимуть одного з цих документів, попри те, що включені у список, отримати бюлетень не зможуть", - повідомив Погорєльцев.

Крім того, за кордоном не матимуть можливості проголосувати на виборах і ті, хто опиниться 31 березня у лікарні.

"На закордонних виборчих дільницях голосування можливо виключно в приміщеннях для голосування. Проголосувати за кордоном не матимуть можливості ті громадяни, які з тих чи інших причин не зможуть прийти на дільниці. Наприклад, громадяни, які перебувають у лікувальних закладах", - додав представник МЗС. 

Окрім того, голосування за президента України не відбуватиметься у пенітенціарних установах. Тому засуджені за кордоном українці також не голосуватимуть.

Нагадаємо, за виборами 2019 у закордонному виборчому окрузі будуть спостерігати 153 спостерігача.

Як писало РБК-Україна, в МЗС назвали найбільшу і найменшу закордонну виборчу дільницю на українських виборах. Усього в 72 країнах створена 101 виборчу дільницю. Найбільша закордонна виборча дільниця знаходиться у Молдові.

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