ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата зі списку "Опоблоку"

Новини » Вибори 2019    15.07.2019 - 18:28
ЦВК скасувала реєстрацію кандидата зі списку "Опоблоку"
Фото: ЦВК (Віталий Носач/РБК-Україна)

Комар не дотрималася вимог Конституції України

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради зі списку політичної партії "Опозиційний блок" Ірини Комар. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Вказано, що Комар не дотрималася вимог Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів до ВР.

Зокрема, згідно з інформацією щодо перетину державного кордону України, наданою Державною прикордонною службою, та уточненими даними від 12 липня 2019 року, разовий виїзд за кордон  Комар протягом періоду з 24 липня 2015 року до 9 грудня 2015 року становив 137 днів (понад 90 днів у період з 21 липня 2015 року до 21 липня 2016 року), з 8 серпня 2016 року до 13 січня 2017 року - 157 днів (понад 90 днів у період з 21 липня 2016 року до 21 липня 2017 року) та з 26 серпня 2017 до 18 лютого 2018 року - 175 днів (понад 90 днів у період з 21 липня 2017 року до 21 липня 2018 року).

Крім того, 14 липня 2019 року телефоном кандидат у нардепи заявила, що пояснень стосовно свого тривалого (понад 90 днів) перебування за межами України надати не може, а також подавати до ЦВК підтвердні документи не буде.

"Комар І.І. не дотримано вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України. Комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Комар І.І., включеної до виборчого списку політичної партії "Опозиційний блок" під № 131, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, Шостий апеляційний суд Києва відновив як кандидата в нардепи на позачергових виборах в ВР Олександра Куницького від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше ЦВК отримала документи, які свідчать про факт перетину кордону кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в 169 окрузі в Харкові Олександром Куницьким з паспортом громадянина іноземної держави. Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону навесні 2019 року. У зв'язку з цим комісія скасувала його реєстрацію на позачергових виборах до Ради.

ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах до Ради Суд відмовився поновити Коробкову в списку "Слуги народу"
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяОпозиційний блокрегистрация
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся