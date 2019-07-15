ЦИК отменил регистрацию кандидата из списка "Оппоблока"

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комар не соответствует требованиям Конституции Украины

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду из списка политической партии "Оппозиционный блок" Ирины Комар. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Указано, что Комар не соблюдала требования Конституции Украины и закон о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов в ВР.

В частности, согласно информации о пересечении государственной границы Украины, предоставленной Государственной пограничной службой, и уточненным данным от 12 июля 2019 года, разовый выезд за границу Комар в период с 24 июля 2015 до 9 декабря 2015 года составлял 137 дней (более 90 дней в период с 21 июля 2015 до 21 июля 2016 года), с 8 августа 2016 до 13 января 2017 - 157 дней (более 90 дней в период с 21 июля 2016 до 21 июля 2017 года) и с 26 августа 2017 до 18 февраля 2018 года - 175 дней (более 90 дней в период с 21 июля 2017 до 21 июля 2018-го).

Кроме того, 14 июля 2019 года по телефону кандидат в нардепы заявила, что объяснения по поводу своего длительного (более 90 дней) пребывания за пределами Украины предоставить не может, а также подавать в ЦИК подтверждающие документы не будет.

"Комар И.И. не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины. Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Комар И.И., включенной в избирательный список политической партии "Оппозиционный блок" под № 131, в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, Шестой апелляционный суд Киева восстановил в качестве кандидата в нардепы на внеочередных выборах в ВР Александра Куницкого от партии "Слуга народа".

Напомним, ранее ЦИК получил документы, которые свидетельствуют о факте пересечения границы кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" в 169 округе в Харькове Александром Куницким с паспортом гражданина иностранного государства. Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года. В связи с этим комиссия отменила его регистрацию на внеочередных выборах в Раду.