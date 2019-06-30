ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК виявила подвійне громадянство у кандидата від партії "Слуга народу"

Новини » Вибори 2019    30.06.2019 - 06:52
ЦВК виявила подвійне громадянство у кандидата від партії "Слуга народу"
Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

У кандидата Куницького виявили ізраїльське громадянство

У кандидата в народні депутати на позачергових виборах у Раду від партії "Слуга народу" Олександра Куницького виявили подвійне громадянство. Про це сказав радник голови ЦВК Олександр Остапа, повідомляє РБК-Україна із посиланням на громадянську мережу ОПОРА

Зокрема, ЦВК має дані про наявність у кандидата паспорта громадянина Ізраїлю. Комісія наразі досліджує дану інформацію.

"Зараз у ЦВК є всі доказові документи. Наразі проводиться дослідження. Коли воно буде завершено - буде прийнято відповідне рішення", - зазначив Остапа.

Раніше у Куницького встановили громадянство Ізраїлю на підставі виписки про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького". Виписка була надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій. Згідно з довідкою, він зареєстрований в ізраїльському місті Хайфа.

Додамо, що Олександр Куницький є мажоритарником та балотується у Харкові по 169 одномандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, Центрвиборчком зареєстрував майже дві тисячі кандидатів в народні депутати, які балотуються по мажоритарних округах як самовисуванці.

Як повідомив Комітет виборців України, у списках політичних партій на вибори до Верховної ради балотується 115 чинних народних депутатів. Вон присутні у списках 11 політсил.

ЦВК зареєструвала кандидатів у нардепи від партії Саакашвілі А слуги хто? Кого Володимир Зеленський веде в Раду
Новини України Порошенко Зеленський Слуга народавыборы 2019
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся