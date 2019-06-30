ЦВК виявила подвійне громадянство у кандидата від партії "Слуга народу"

Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

У кандидата Куницького виявили ізраїльське громадянство

У кандидата в народні депутати на позачергових виборах у Раду від партії "Слуга народу" Олександра Куницького виявили подвійне громадянство. Про це сказав радник голови ЦВК Олександр Остапа, повідомляє РБК-Україна із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Зокрема, ЦВК має дані про наявність у кандидата паспорта громадянина Ізраїлю. Комісія наразі досліджує дану інформацію.

"Зараз у ЦВК є всі доказові документи. Наразі проводиться дослідження. Коли воно буде завершено - буде прийнято відповідне рішення", - зазначив Остапа.

Раніше у Куницького встановили громадянство Ізраїлю на підставі виписки про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького". Виписка була надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій. Згідно з довідкою, він зареєстрований в ізраїльському місті Хайфа.

Додамо, що Олександр Куницький є мажоритарником та балотується у Харкові по 169 одномандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, Центрвиборчком зареєстрував майже дві тисячі кандидатів в народні депутати, які балотуються по мажоритарних округах як самовисуванці.

Як повідомив Комітет виборців України, у списках політичних партій на вибори до Верховної ради балотується 115 чинних народних депутатів. Вон присутні у списках 11 політсил.