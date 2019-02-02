ЦВК відмовила у реєстрації ще 4 кандидатам на посаду президента

Фото: засідання ЦВК 2 лютого (РБК-Україна/Анастасія Світлевська)

Рішення щодо відмов були прийняті одноголосно

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила в реєстрації кандидатами на пост президента ще чотирьом особам. Відповідне рішення було прийнято під час засідання комісії 2 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови комісії Тетяни Сліпачук, рішення щодо відмов були прийняті одноголосно.

Так, комісія проголосувала відмовити у реєстрації Олександру Жамойді, Дмитру Касьяненко, Ярославі Качановській та Олександру Соловьйову.

За словами члена ЦВК Олега Конотопського, причиною відмови кандидату Олегу Жамойда було порушення вимог закону щодо подачі документів, а також невнесення застави.

"Є підстави для відмови у реєстрації кандидата на пост президента України", - повідомив Конотопський.

Нагадаємо, також ЦВК 2 лютого відмовила у реєстрації кандидатом Петру Симоненку.

РБК-Україна писало, що 1 лютого ЦВК не зареєструвала кандидатами на посаду президента шістьох осіб, які подали документи про реєстрацію.