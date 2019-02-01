ЦВК відмовила у реєстрації 6 кандидатам на посаду президента

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 1 лютого

ЦВК не зареєструвала кандидатами на посаду президента шістьох осіб, які подали документи про реєстрацію. Відповідне рішення ухвалено під час засідання Центрвиборчкому 1 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами члена ЦВК Євгена Радченко, кандидати подали заяви із порушенням вимог закону.

Так, 1 лютого ЦВК відмовила у реєстрації Олександру Гокову, Василю Чопею, Петру Рекалу, Олександру Тіщенку, Євгенію Андрухіву та Наталі Пилипенко.

За словами секретаря ЦВК Наталії Бернадської, причиною відмови також була відсутність внесеної застави та вік потенційного кандидата.

"Відповідно до поданих документів, зокрема, копії паспорту, дати народження - 19 травня 1984 року. Отже, на день виборів президента України 31 березня 2019 року він не досягне 35-річного віку, що позбавляє особу права бути обраним президентом України", - заявила Бернадська.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України на чергових виборах у п'ятницю, 1 лютого. Таким чином, число офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти зросло до 28.

Як писало РБК-Україна раніше, документи в Центрвиборчком на 1 лютого подали 59 осіб.

Додамо, в Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що не допустять кібератак на базу ЦВК.