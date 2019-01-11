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ЦВК відмовила в реєстрації двох претендентам на посаду президента

Новини » Вибори 2019    11.01.2019 - 21:22
ЦВК відмовила в реєстрації двох претендентам на посаду президента
Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна

Відповідні рішення ухвалили на засідані у п'ятницю

Центральна виборча комісія відмовила Сергію Фаренюку та Віталію Велідченку в реєстрації для участі у виборах президента України, які відбудуться 31 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначається, відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК в п'ятницю.

Зокрема,члени ЦВК відмовили Велідченку у зв'язку з невідповідністю поданих до Комісії документів вимогам закону України "Про вибори Президента України". Велідченко не подав до ЦВК заповненої анкети, передвиборчої програми та автобіографії в електронному вигляді, декларації, також не вніс застави в розмірі 2, 5 млн грн.

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом на посаду президента України на виборах 31 березня 2019 року Сергію Фаренюку. Повідомляється, що подані Фаренюком документи не відповідали вимогам, встановленим законом, а також містили неточності та помилки. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після перевірки Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) кандидати на пост президента України внесли уточнення та виправили помилки у деклараціях. Зокрема, була проведена перевірка декларацій Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика та Андрія Садового

Нагадаємо, сьогодні 11 січня стало відомо, що партія "Громадянська позиція" висунула Анатолія Гриценка кандидатом у президенти.

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