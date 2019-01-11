ЦИК отказала в регистрации двум претендентам на пост президента

Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина

Соответствующие решения приняли на заседания в пятницу

Центральная избирательная комиссия отказала Сергею Фаренюку и Виталию Велидченко в регистрации для участия в выборах президента Украины, которые состоятся 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отмечается, соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу.

В частности,члены ЦИК отказали Велидченко в связи с несоответствием представленных Комиссии документов требованиям закона Украины "О выборах Президента Украины". Велидченко не подал в ЦИК заполненную анкету, предвыборную программу и автобиографию в электронном виде, декларации, также не внес залога в размере 2, 5 млн грн.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидатом на должность президента Украины на выборах 31 марта 2019 года Сергею Фаренюку. Сообщается, что представленные Фаренюком документы не соответствовали требованиям, установленным законом, а также содержали неточности и ошибки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после проверки Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) кандидаты на пост президента Украины внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях. В частности, была проведена проверка деклараций Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового

Напомним, сегодня 11 января стало известно, что партия "Гражданская позиция" выдвинула Анатолия Гриценко кандидатом в президенты.