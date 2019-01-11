ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЦИК отказала в регистрации двум претендентам на пост президента

Новости » Выборы 2019    11.01.2019 - 21:22
ЦИК отказала в регистрации двум претендентам на пост президента
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина

Соответствующие решения приняли на заседания в пятницу

Центральная избирательная комиссия отказала Сергею Фаренюку и Виталию Велидченко в регистрации для участия в выборах президента Украины, которые состоятся 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отмечается, соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу.

В частности,члены ЦИК отказали Велидченко в связи с несоответствием представленных Комиссии документов требованиям закона Украины "О выборах Президента Украины". Велидченко не подал в ЦИК заполненную анкету, предвыборную программу и автобиографию в электронном виде, декларации, также не внес залога в размере 2, 5 млн грн.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидатом на должность президента Украины на выборах 31 марта 2019 года Сергею Фаренюку. Сообщается, что представленные Фаренюком документы не соответствовали требованиям, установленным законом, а также содержали неточности и ошибки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после проверки Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) кандидаты на пост президента Украины внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях. В частности, была проведена проверка деклараций Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового

Напомним, сегодня 11 января стало известно, что партия "Гражданская позиция" выдвинула Анатолия Гриценко кандидатом в президенты.

Суд отказал в исках к ЦИК о ликвидации избирательных участков на территории РФ ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко президентские выборыЦентральная избирательная комиссия
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь