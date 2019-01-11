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Гриценка висунули кандидатом у президенти

Новини » Політика    11.01.2019 - 13:11
Гриценка висунули кандидатом у президенти
Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценка висунула партія "Громадянська позиція"

Партія "Громадянська позиція" висунула Анатолія Гриценка кандидатом у президенти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-служби партії.

Гриценка висунули кандидатом у президенти

Вказано, що питання висунення кандидата на вибори президента України делегати партії розглянули у ході з'їзду.

За це рішення одноголосно проголосували всі присутні делегати.

Нагадаємо, Комітет виборців України (КВУ) повідомив про перші факти незаконної агітації на виборах президента України.

РБК-Україна також повідомляло, що Центральна виборча комісія (ЦВК) України 8 січня 2019 року зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти. А першим кандидатом в президенти, зареєстрованим ЦВК, був Ігор Шевченко.

Додамо, після перевірки Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК) кандидати на пост президента України внесли уточнення і виправили помилки в деклараціях. За даними агентства, помилки і неточності виявили в е-деклараціях усіх кандидатів.

КВУ повідомив про перші факти незаконної агітації У ЦВК розповіли, коли реєструватимуть кандидатів у президенти
Новини України президентські вибориГриценко Анатолій
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