ЦВК відмовила в реєстрації ще одному кандидату в президенти

ЦВК відмовив у реєстрації Андрію Сутковому

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на пост президента на очередных выборах Андрею Сутковому. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Центризбиркома 8 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение по постановлению было принято единогласно.

"16 "за". Постановление принято", - сообщила Слипачук.

Так, ЦИК на заседании 8 февраля рассмотрел восемь вопросов, завершив процесс рассмотрения заявлений от потенциальных кандидатов на пост президента.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера партии "Розумна сила" Александра Соловьева кандидатом в президенты на выборах 2019. Так, за решение о регистрации Соловьева проголосовали 10 членов комиссии, 6 воздержались.

Также сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты на выборах 2019.

Добавим, что 8 февраля Центральная избирательная комиссия в пятницу, 8 февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019. Таким образом, кандидатами на выборах были зарегистрированы 44 кандидата в президенты.