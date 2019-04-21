У ЦВК пояснили, чому західні округи повільніше передають дані про явку 

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ЦВК повідомили, що причина у технічних проблемах

В ході виборів президента України з західних областей інформація про явку виборців повільніше надходить до ЦВК через технічні причини. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

"Це технічні можливості, які є щодо того як працює інтернет, як працюють технічні адміністратори, яких знайшли і працевлаштували члени окружних виборчих комісій. Тому що їм треба всю цю інформацію вводити на рівні ОВК в нашу інформаційно-аналітичну систему "Вибори". Тому ця цифра трохи змінюється по регіонах. Але ми намагаємось на той час, коли в нас брифінг, щоб загальна по країні була найбільш точною", - пояснила Бернацька.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК прогнозує, що у другій половині дня явка зросте. Секретар ЦВК Наталія Бернацька заявила, що більшість українців почали ранок у церкві, тому вони й очікували, що на ранок явка не буде високою, а вже ближче до обіду під кінець дня вона зросте.

Зазначимо, що станом на 13:03, проголосували 18,05% виборців у 195 округах. У свою чергу, зі сторони Комітету виборців України повідомляється, що на дільницях часто можна побачити, за кого проголосував той чи інший виборець. Причина у невеликому розмірі бюлетеня.