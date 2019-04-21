ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЦИК объяснили, почему западные округа медленнее передают данные о явке

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 13:22
В ЦИК объяснили, почему западные округа медленнее передают данные о явке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ЦИК сообщили, что причина в технических проблемах

В ходе выборов президента Украины с западных областей информация о явке избирателей медленнее поступает в ЦИК по технических причинам. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

"Это технические возможности, как работает интернет, как работают технические администраторы, которых нашли и трудоустроили члены окружных избирательных комиссий. Потому что им надо всю эту информацию вводить на уровне ОИК в нашу информационно-аналитическую систему "Выборы". Поэтому эта цифра немного меняется по регионам. Но мы стараемся в то время, когда у нас брифинг, чтобы общая по стране была наиболее точной", - пояснила Бернацкая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК прогнозирует, что во второй половине дня явка возрастет. Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что большинство украинцев начали утро в церкви, потому они и ожидали, что на утро явка не будет высокой, а уже ближе к обеду под конец дня она вырастет.

Отметим, что по состоянию на 13:03, проголосовали 18,05% избирателей в 195 округах. В свою очередь, со стороны Комитета избирателей Украины сообщается, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель. Причина в небольшом размере бюллетеня.

В МВД зафиксировали более 280 нарушений на выборах В ЦИК объяснили, почему не открылся избирательный участок в Донецкой области
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияявка избирателейвыборы 2019
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь