У ЦВК пояснили недостачу бюлетенів на дільницях

На деяких дільницях під час другого туру виборів президента України не вистачало бюлетенів. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, були такі випадки, коли не вистачало бюлетенів.

"Ці випадки пояснюються кількома факторами. Фактор перший: у зв’язку зі складною процедурою державних закупівель через систему Prozorro, ЦВК була обмежена у можливостях оперативно реагувати і додруковувати бюлетені", - пояснив Радченко

З його слів, бюлетенів могло не вистачити через збільшення виборців у уточнених списках після зміни місця голосування.

"Необхідність у додруковуванні бюлетенів пов’язана із наступними факторами. Фактор перший: ЦВК замовляє бюлетені раніше, ніж складають уточнені списки виборців. Власне через велику кількість громадян, які побажали змінити місце голосування – понад 325 тисяч українських громадян, ЦВК не могла подільнично замовити саме ту кількість бюлетенів, яку ми отримали у уточнених списках. Через це і пояснюється ситуація, коли на деяких дільницях було більше бюлетенів, а на інших дільницях – менша", - заявив він.

В ЦВК констатували, що станом на 20:00 всім виборцям вистачило бюлетенів для голосування.

"Проте на всіх дільницях кількість бюлетенів виявилась достатньою. Жоден виборець не поскаржився на те, що він не зміг проголосувати через відсутність бюлетеня", - додав він.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія ще не повністю отримала дані про явку на 5 виборчих округах на виборах президента України.

Зазначимо, за результатами Національного екзит-полу, на виборах лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.