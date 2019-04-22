ЦВК оприлюднила дані підрахунку 40% протоколів

Результати другого туру виборів 2019 Україні: Центральна виборча комісія опрацювала 40% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло інформаційної системи "Вибори" ЦВК.

За результатами підрахунків 40,88% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, голоси за нього віддали 73,20% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,46% громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК опрацювала 35% протоколів.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Зокрема, глава США подзвонив Зеленському та привітав його з перемогою на виборах 2019 Україна.

Додамо також, президент Франції Еммануель Макрон привітав із перемогою на виборах президента України Володимира Зеленського. Відзначимо, Макрон також привітав Зеленського по телефону.

Крім того, глава уряду Вірменії Нікол Пашинян привітав Зеленського з обранням президентом на виборах 2019 в Україні. Пашинян побажав Зеленському успіхів і висловив упевненість, що на посту президента він докладе всіх зусиль, щоб дружні відносини між Вірменією та Україною вийшли на новий рівень і служили обом народам.