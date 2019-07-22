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ЦВК опрацювала чверть протоколів


Партія "Слуга народу" як і раніше лідирує зі значним відривом

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 25% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку чверті протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

  • "Слуга народу" - 42.03%
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 12.64%
  • "Європейська солідарність" - 8.64%
  • "Батьківщина" - 8.33%
  • Партія "Голос" - 6.38%

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка на даний момент не долає 5%-ий бар'єр.

Як писало РБК-Україна, за даними ЦВК, остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Підкреслимо, такі показники виявилися найнижчими за всю історію парламентських виборів в Україні. Так, найвищу явку українці продемонстрували на виборах до Ради 1994 року: явка склала 75,6%.

Додамо також, на позачергових виборах до Верховної ради не голосували більш 14,7 мільйонів українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, складає 29 млн 527 тисяч 744 людини.

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