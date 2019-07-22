ЦВК опрацював більше 46% протоколів

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Лідирує партія "Слуга народу"

Центральна виборча комісія опрацювала 46,2% протоколів на позачергових парламентських виборах, лідирує партія "Слуга народу". Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, за даними ЦВК, лідирує партія "Слуга народу", за неї проголосували 42.35% виборців. Друге місце займає "Опозиційна платформа За життя" з 12.80%.

У "Європейської солідарності" - 8.70%, а в партії "Батьківщина" - 8.05%.За партію "Голос" проголосували 6.43% виборців.

Зазначимо, що після поразки на парламентських виборах мер Львова Андрій Садовий вирішив залишити посаду глави партії "Самопоміч". Станом на 9:53, за "Самопоміч" проголосували 0.70% виборців або 42 391 людей.

РБК-Україна писало, що на закордонних виборчих дільницях підрахували 100% протоколів. Там перемогу отримала партія "Європейська солідарність", за неї проголосували 29,55% виборців. Друге місце зайняла партія "Слуга народу" - 28,13% виборців і третє місце у "Голосу"(19,67%).

Нагадаємо, па позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи, а не прийшли проголосувати на парламентські вибори 14 млн 770 тисяч 894 виборці. Явка на позачергових виборах до Верховної ради є найнижчою за всю історію парламентських виборів